センスの良さが光る「高級SUV」俳優・歌手として活躍する木村拓哉さんが愛用するクルマが、インフィニティ「QX80」であることで話題を集めています。木村さんのインスタグラムに投稿された愛犬との外出写真に車内が写り込んだことをきっかけに、その希少な高級SUVに注目が集まったのです。インフィニティは日産が北米や中東で展開する高級ブランドです。QX80はそのフラッグシップSUVに位置づけられます。【画像】超カッコ