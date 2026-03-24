ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）がプロ16年目の開幕に向けて自らを奮い立たせた。首痛に見舞われながらもオープン戦11試合出場で打率・360と打撃好調。リーグ3連覇への船出となる3月27日の日本ハムとの開幕戦（みずほペイペイドーム）はDHでの出場が濃厚だ。主砲は「ここからが本当の勝負」と頼もしい。春先を得意とする主砲がチームを開幕ダッシュに導く。22日の広島戦でオープン戦が終了し、いよいよ本番モードに突入す