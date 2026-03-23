２・５次元アイドルグループ「めておら−Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ−」が２３日、横浜市のＫアリーナ横浜でワンマンライブ「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ２ｎｄＯｎｅＭａｎＬｉｖｅ−ＴＨＥＫＩＮＧＳ−」を行い、２２日との２日間の公演を締めくくった。６人の“王”が姿を見せると、ステラ（ファンの呼称）から歓声が巻き起こった。定番曲の「ＳＩＸＫｉｃｋＡｓｓ」で盛り上げると、Ｋａｎａｒｉａの「ＫＩＮＧ