ヨーロッパをまたぐ偵察機ドローンフランスとドイツ、スペインの「FCAS（将来戦闘航空システム）」計画で開発される新たな有人戦闘機はフランスとドイツの主張が折り合わず、こう着が報じられています。そんな中、FCASに隠れて目立たないものの、もう一つの新型機開発からフランスが抜けようとしています。理由は機体が「太りすぎ」のためとか。【写真】えっ…これが「肥満体」と言われた「怪機」圧巻のサイズですそして、前者