¶õ¼«µ¡¤¬¸åÊý¤«¤é»£±ÆËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï2025Ç¯1·î5Æü¡¢Àè·îËö¤ËÃæ¹ñ·³¤ÎÇú·âµ¡¤Ê¤É¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÈôÍè¤·¡¢²­ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤ò±ýÉü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¶õ¼«µ¡¤¬·ã¼Ì¡ª¤³¤ì¤¬²­Æì¼þÊÕ¤ËÈôÍè¤·¤¿Ãæ¹ñ·³¤ÎÇú·âµ¡¤Ç¤¹ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ·³¤ÎH-6Çú·âµ¡¡ß2µ¡¡¢J-16ÀïÆ®µ¡¡ß2µ¡¡¢Y-9¾ðÊó¼ý½¸µ¡¡ß2µ¡¡¢¿äÄêÃæ¹ñÀïÆ®µ¡¡ß2µ¡¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤«¤éÈôÍè¤·¤¿¤È¤·