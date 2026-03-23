犬が散歩中に石を食べようとする心理 1.「これは何だろう」という好奇心と探求心 「これは何だろう」という好奇心と探求心から、犬が散歩中に石を食べようとすることがあります。 興味を惹かれるものがあると、まずはニオイを嗅ぎ、さらには口の中に入れて確かめようとします。 石を口の中に入れるのは、どんな味がするのか、食べることはできるのか、確かめるためなのでしょう。 犬が石を口の中に入れるのは、その物が何で