なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督が、アジアカップ（オーストラリア）の地上波放送なしに言及した。なでしこジャパンは２１日のアジアカップ決勝で開催国・オーストラリアに１―０で勝利し、２大会ぶり３度目の優勝を飾った。大会計６試合で２９得点、１失点とアジアのライバルを圧倒した。ニールセン監督は２３日、都内で優勝報告会見に臨んだ中、海外メディアから「日本でテレビ中継がなく、優勝が大きなニュース