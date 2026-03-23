ハイエンドなゲーミングPCがあれば、どんなゲームもできる。つまり、やりたいと思ったらバンバン買っていいのです。そんな気分の最高の相棒がSteamの大規模セールというやつ。「これいいな」「安すぎだろ。買うしかない」「70%オフ！？ こんなの実質タダじゃん」このようにお得感に頭がバグったことを言ったりしつつ、カートはパンパンになってしまうもの。さらにEpic Games Storeが毎週配布している無料ゲームも加わればもう天下