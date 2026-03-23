映画『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』初日舞台あいさつが20日、都内で行われ、TVアニメ『暗殺教室』の主要キャラクターを演じる福山潤（殺せんせー役）、渕上舞（潮田渚役）、岡本信彦（赤羽業役）、洲崎綾（茅野カエデ役）、逢坂良太（磯貝悠馬役）の5人が登場。仲の良さを見せ、会場を盛り上げた。【写真】ポーズ！会場を沸かせた洲崎綾＆逢坂良太ステージに登壇した福山は「皆さん、今日はよく観ていただきました！」と