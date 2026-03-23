今日23日は京都・熊本などで桜開花の発表があり、今日も桜の開花ラッシュとなりました。今週は名古屋・東京などで桜が満開を迎える予想で、4月初めにかけて各地で本格的なお花見シーズンとなる見通しです。天気予報をしっかりチェックして、見頃を逃さないようにしてください。今日23日は熊本・京都・熊谷で桜開花気象庁では、毎年、全国各地の桜の開花・満開を発表しており、その発表の基準となる木を「標本木」といいます。九州