今日23日は京都・熊本などで桜開花の発表があり、今日も桜の開花ラッシュとなりました。今週は名古屋・東京などで桜が満開を迎える予想で、4月初めにかけて各地で本格的なお花見シーズンとなる見通しです。天気予報をしっかりチェックして、見頃を逃さないようにしてください。

今日23日は熊本・京都・熊谷で桜開花

気象庁では、毎年、全国各地の桜の開花・満開を発表しており、その発表の基準となる木を「標本木」といいます。九州から東北の桜の標本木はソメイヨシノで、東京のソメイヨシノの標本木は千代田区の靖国神社境内にあります。





今年は、16日(月)の高知・岐阜・甲府を皮切りに、この1週間で東京・名古屋などから続々と桜開花の便りが届いています。今日23日は、午前中に熊本・京都で桜が開花し、午後は埼玉県の熊谷でも開花の発表がありました。

満開予想 今週は名古屋・東京 来週は京都・大阪

「開花日」とは「標本木で5〜6輪以上の花が開いた状態になった最初の日」のことをいい、「満開日」は「標本木で約80%以上が咲いた状態となった最初の日」と定義されています。大体、開花から1週間から10日程度で満開になることが多く、日本気象協会の予想では、今週は名古屋、東京、高知などで桜が満開を迎える見通しです。来週は、福岡、京都、大阪などでも満開となる予想で、関東から九州の各地で春爛漫となっていくでしょう。

明日24日はお花見日和 27日〜30日はまずまずの天気

明日24日は、日本海に中心をもつ高気圧に覆われて、全国的に晴れる所が多いでしょう。桜が見頃となる東京や名古屋、高知ではお花見日和となりそうです。日中は、最高気温が19℃前後で、ポカポカ陽気の中でお花見が楽しめますが、夜は10℃前後まで気温が下がるため、厚手の上着をご用意ください。



25日(水)は日本の南岸を前線を伴った低気圧が進むため、太平洋側を中心に、お花見にはあいにくの雨となるでしょう。26日(木)は、東日本の太平洋側では雨が降るものの、西日本の雨は収まる見込みです。



27日(金)から30日(月)は、北海道付近と日本の南岸が低気圧や前線の通り道となるでしょう。雨の降る所はあっても、範囲が広くないため、場所や時間によっては、お花見が十分楽しめそうです。

31日〜4月5日 満開の所が増加 見頃を逃さないように

31日(火)からの1週間は、31日(火)と4月5日(日)を中心に雨が降る所があるでしょう。気温は平年より高い日が多く、春本番の暖かさが続く見込みです。京都や大阪、金沢で桜が満開を迎える頃ですが、天気予報をしっかりチェックして、見頃を逃さないようにしてください。