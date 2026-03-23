大阪高裁が入る合同庁舎2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん＝当時（77）＝が急性覚醒剤中毒で死亡したことを巡り、殺人罪などに問われた元妻須藤早貴被告（30）の控訴審判決で大阪高裁は23日、無罪とした一審和歌山地裁の裁判員裁判判決を支持し「被告が犯人であると証明できない」として検察側控訴を棄却した。村越一浩裁判長は判決理由で「被告が野崎さんに不信感や違和感を持たれ