2月28日に米国とイスラエルがイランへ攻撃、イランが原油輸送の要衝ホルムズ海峡を封鎖するなど、イラン情勢が緊迫化し、農林水産業の関係者の間で不安が広がっている。 鈴木憲和農水相は3月10日の記者会見で、現地の事業者からの聞き取り調査として、船会社が新規の注文を停止しており、当面の在庫は確保しているものの「現在の状況が続いた場合、在庫が足りなくなることを懸念している声を伺っている」と述べた。 農林