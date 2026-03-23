ファジアーノ岡山 サッカーJ1百年構想リーグWEST第8節、ファジアーノ岡山は21日、ホームで長崎と対戦しました。 春の日差しが差し込むなか……ホームで目指すは勝利のみ。前の試合で勝利しホームで「連勝」といきたいファジアーノは、前半から昇格組の長崎を攻めたてます。 ここまでリーグ戦7試合全てで得点を決めてきたファジアーノ。キャンプから磨きを