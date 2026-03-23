カラバオカップ決勝戦、マンチェスター・シティはアーセナルを2-0で破り、今季1つ目のタイトルを手にした。前半は互角と言うこともできたが、後半は終始シティペースで試合は進んだ。アーセナルGKケパ・アリサバラガがハイボールをファンブルしたところをニコ・オライリーが詰めて先制すると、間髪入れずにまたもオライリーが追加点を奪取。アーセナルはシティの前線4枚によるプレスをうまく剥がすことができず、ペースを握られて