カラバオカップ決勝戦、マンチェスター・シティはアーセナルを2-0で破り、今季1つ目のタイトルを手にした。



前半は互角と言うこともできたが、後半は終始シティペースで試合は進んだ。アーセナルGKケパ・アリサバラガがハイボールをファンブルしたところをニコ・オライリーが詰めて先制すると、間髪入れずにまたもオライリーが追加点を奪取。アーセナルはシティの前線4枚によるプレスをうまく剥がすことができず、ペースを握られてしまった。





これでリーグカップ歴代最多優勝チームとなったシティ。その様子をウェンブリー・スタジアムのスタンドから見ていたのは、熱烈なファンとしても知られるオアシスのノエル・ギャラガー、リアム・ギャラガーの兄弟だ。『THE Sun』は「珍しく一緒に公の場に姿を現した」と報じた。近年はあまり一緒に観戦する様子がなくなっていたギャラガー兄弟。スタジアムに姿を見せるのはノエルばかりで、リアムの姿はすっかり見られなくなっていた。再結成以後、揃って姿を見せたのはこれが初であるという。リアムはポズナン・トレイルに参加するなど、熱狂した様子も見られた。シティとそのファンにとって、彼らが仲直りしたことは僥倖であったかもしれないが、その彼らが見守るなか今季1つ目のタイトルを獲得するに至った。そしてギャラガー兄弟にとっても良い夜になったようだ。