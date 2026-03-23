さまぁ〜ずの大竹一樹と三村マサカズが“2人の日常”をネタに爆笑トークを繰り広げる『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず』。3月22日（日）には、BS朝日でのレギュラー復活から1周年を記念した94分スペシャルが放送された。【映像】「ホントに!?」美女トレーナーが教える“男性専用ジム”にてさまぁ〜ず大竹、羞恥心爆発！今回の目玉は、2人がスタジオを飛び出して挑んだソロでのロケ企画。本気で通えるジムを探しているという