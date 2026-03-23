60歳以降も厚生年金に加入してパートなどで働くと、通常の「老齢厚生年金」に加え「経過的加算」によって、将来もらえる年金額を増やすことが可能です。増える年金の額は「年収」と「何歳まで働くか」によって変化します。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、専業主婦が60歳以降に実践できる年金増額の方法と、夫の定年退職時に陥りがちな「国民年金の切り替え忘れ