進学や就職で新生活を始める人も多いこの季節。引越し準備は順調に進んでいるだろうか? どうしても入居準備に目が向きがちな引越しだが、実は、退去時の“落とし穴”にも注意が必要だ。編集部が行ったアンケートでは、退去時に「敷金が戻らない」「修繕費を請求された」といったトラブルを経験した人は42.2%と、4割を超えている。今回は、その“退去時の後悔ポイント”を「賃貸でやりがちな『原状回復の失敗』ランキング」として紹