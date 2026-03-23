コネや紹介での就活は普通に受けるよりも内定率が高い印象があるが、ひどい対応をされることも。投稿を寄せた60代女性（宮城県）は、高卒での就活時に受けた屈辱を今でも覚えている。父親の知人から仕事を紹介された。紹介してくれた本人は急な出張で不在だったが、「話は通してある」という言葉を信じ、18歳だった女性は一人で面接に乗り込んだという。「その日のうちにお断りしました」期待と緊張を胸に面接に臨んだ女性を待って