日本代表４キャップにもかかわらず、冨安健洋や伊藤洋輝を追い越す勢いを感じさせる。この１年で文字通りシンデレラストーリーを築き上げたのが、DFの鈴木淳之介だ。2025年６月10日のインドネシア戦（W杯アジア最終予選）でA代表デビューを飾った鈴木は、その試合で左CBとして６−０の大勝に貢献すると、10月14日のブラジル戦でも躍動。３−２という歴史的勝利に尽力した。町田浩樹、渡辺剛の負傷もあり巡ってきたチャンスを