3月22日放送の『リブート』（TBS系）第9話では、最後の大きなリブートが発動した。冬橋（永瀬廉）に殺されそうになった一香（戸田恵梨香）を救ったのは、早瀬（鈴木亮平）だった。早瀬に迫られて、一香は自身の正体が夏海（山口紗弥加）であると認める。巻き込んでしまったことを詫びる夏海（戸田恵梨香）に、早瀬は「二人で戻る道を見つけよう。俺たちならきっとできる」と励ました。 参考：『リブート』は