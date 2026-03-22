元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは3月22日、自身のInstagramを更新。沖縄限定のハローキティのTシャツ姿を披露しました。【写真】小嶋陽菜、キティのおなか出しTシャツ姿「ほぼ脚です、小嶋さん」小嶋さんは「宮古島に来ました 食べすぎてた気がする またまとめますね 空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム ぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。沖縄限定のハローキティが