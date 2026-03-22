「ほぼ脚です」小嶋陽菜、キティちゃんのおなか出しTシャツ姿に「なんでも似合っちゃう」「お顔が満点」
「ほぼ脚です」小嶋陽菜、キティちゃんのおなか出しTシャツ姿に「なんでも似合っちゃう」「お顔が満点」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは3月22日、自身のInstagramを更新。沖縄限定のハローキティのTシャツ姿を披露しました。
【写真】小嶋陽菜、キティのおなか出しTシャツ姿
「ほぼ脚です、小嶋さん」小嶋さんは「宮古島に来ました 食べすぎてた気がする またまとめますね 空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム ぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。沖縄限定のハローキティがプリントされたTシャツとワイドデニムを合わせ、ハイビスカスの髪飾りを付けた沖縄らしいコーディネートを披露しています。
この投稿にコメントでは「え〜最高」「めちゃくちゃ可愛い」「宮古島に降臨した女神...！！」「ずっとずっと憧れです！」「スタイルが良すぎて、、、ほぼ脚です、小嶋さん」「なんでも似合っちゃうね」「お顔が満点かわいすぎる」などの声が寄せられています。
「エレガントなお姫さま」8日の投稿ではローズの刺しゅうが施された清楚（せいそ）なワンピース姿を披露している小嶋さん。カジュアルなコーディネートもエレガントなコーディネートも着こなす姿にファンからは「完璧な可愛いさです」「ほんとうにいつも素敵ですね」「エレガントなお姫さま」「可愛すぎる」「クールビューティー エレガントな雰囲気が素敵」「爽やかでかわいい」など、称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト