[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](三協F柏)※16:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 2 三丸拡DF 4 古賀太陽DF 32 山之内佑成MF 8 小泉佳穂MF 15 小見洋太MF 24 久保藤次郎MF 39 中川敦瑛MF 40 原川力MF 87 山内日向汰FW 9 細谷真大控えGK 29 永井堅梧DF 26 杉岡大暉DF 88 馬場晴也MF 16 汰木康也MF 19 仲間隼斗MF 20 瀬川祐輔MF 28 戸嶋祥郎FW 18 垣田裕暉監督リカルド・ロドリゲス[水戸