柏vs水戸 スタメン発表
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](三協F柏)
※16:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 32 山之内佑成
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 24 山崎希一
MF 25 真瀬拓海
MF 39 山本隼大
FW 29 多田圭佑
FW 87 五木田季晋
控え
GK 21 松原修平
DF 71 フォファナ・マリック
MF 11 鳥海芳樹
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
MF 19 仙波大志
FW 10 渡邉新太
FW 22 久保征一郎
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
※16:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 32 山之内佑成
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 16 汰木康也
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 24 山崎希一
MF 25 真瀬拓海
MF 39 山本隼大
FW 29 多田圭佑
FW 87 五木田季晋
控え
GK 21 松原修平
DF 71 フォファナ・マリック
MF 11 鳥海芳樹
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
MF 19 仙波大志
FW 10 渡邉新太
FW 22 久保征一郎
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介