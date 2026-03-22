札幌市南区の共同住宅で2026年3月16日、10歳未満の女の子が面識のない男に体を触られた不同意わいせつ事件で、札幌・南警察署は22日、自称アルバイト従業員の男（47）を逮捕しました。不同意性交未遂の疑いで逮捕された男は、3月16日午後2時30分ごろ、南区の共同住宅敷地内で10歳未満の女の子にわいせつな行為をしたうえ、性的暴行を加えようとした疑いが持たれています。警察によりますと、男は女の子の後ろから体を触り、その後