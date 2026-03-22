歌手の工藤静香（55）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、手作りの「タンパク質ケーキ」を披露した。「タンパク質ケーキ！笑」と書き出すと、「卵1バナナ1プロテインの粉大さじ2米粉大さじ2はちみつ大さじ1アルミフリーベーキングパウダー小さじ1シナモン適量あっても、なくても」と材料を紹介。焼き方については電子レンジで「600w3分！」とし、「ちょっと形は悪いけど笑チョコ入れたりすると、