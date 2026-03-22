歌手の工藤静香（55）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、手作りの「タンパク質ケーキ」を披露した。

「タンパク質ケーキ！笑」と書き出すと、「卵1 バナナ1 プロテインの粉大さじ2 米粉大さじ2 はちみつ大さじ1 アルミフリーベーキングパウダー 小さじ1 シナモン適量 あっても、なくても」と材料を紹介。

焼き方については電子レンジで「600w3分！」とし、「ちょっと形は悪いけど笑 チョコ入れたりすると、更にとってもおいしい」と説明した。

また「冷めてから、ヨーグルトでサンド、マスキング。はちみつをかけて食べてもGood オーブンシートは、くしゃくしゃにした後に、ちょっと水で！型がとりやすい！」との裏技も明かした。

工藤の投稿に、フォロワーからは「作り慣れしてますよね」「料理下手な自分でも作れそう」「罪悪感なく食べられそう ヘルシーレシピありがとうございます」「しぃちゃん相変わらずお料理上手」「レコーディングでお疲れのはずなのにパワフルだなぁ」「めちゃくちゃ美味しそう〜」といった反響が寄せられている。