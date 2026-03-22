おつまみの定番であるチーズタラは、手軽に食べられる一方で「栄養はあるの？」「食べるメリットは？」と気になる人も多いはず。そこで、チーズタラに含まれている栄養素やお勧めの食べるタイミング、食べる際の注意点などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】うそでしょ…？実は「中性脂肪」「コレステロール値」が高くなる食べ物5選カロリーには注意Q.そもそも「チーズタラ」にはどのような栄養が含