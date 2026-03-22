2020年以降のMLBでドジャー・スタジアムが最もホームランが出る球場になっていることについて、「カリフォルニアポスト紙」が分析している。長年にわたり、ドジャー・スタジアムは「投手有利の球場」という評価を受けてきた。南カリフォルニアの夜に打ち上げられたフライが失速し、海霧（マリーンレイヤー）が流れ込む球場――そんなイメージだった。しかし、もうそれは過去の話。20年から25年のスタットキャストのデータで