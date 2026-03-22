プレミアリーグ 25/26の第31節 リーズとブレントフォードの試合が、3月22日05:00にエランド・ロードにて行われた。 リーズはルーカス・ヌメチャ（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはケビン・シャーデ（FW）、イゴーリ・チアゴ