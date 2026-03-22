俳優の成田凌、岡山天音が、きょう22日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】今回は進行できるのか？優しすぎるMC・ジェシー元日SPにVTR出演した成田は、念願のスタジオ初参戦となる。以前、ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗との共演が実現し、「命の恩人です」と感謝感激する。一方、岡山も「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も見させていただい