“SixTONES好き”成田凌、6人に囲まれ「すごい幸せ」 道枝駿佑＆生見愛瑠がVTR登場
俳優の成田凌、岡山天音が、きょう22日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】今回は進行できるのか？優しすぎるMC・ジェシー
元日SPにVTR出演した成田は、念願のスタジオ初参戦となる。以前、ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗との共演が実現し、「命の恩人です」と感謝感激する。一方、岡山も「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も見させていただいている」と以前からSixTONES好きを公言している。そんなSixTONES大好きコンビが、前回大反響を呼んだラーメン考察クイズで盛り上がる。
最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察企画「ラーメンor NOTラーメン」。考察力と観察力を試すクイズを5問出題する。「ラーメン」か、ラーメンではない「NOTラーメン」かの2択で解答する。全員で1つの答えを導き出し、正解できればご褒美グルメの油そばをゲットできる。進行役は松井ケムリ（令和ロマン）が務める。
1問目は、ラーメンの湯気で虹はできるか、ラーメンの湯気だけのサウナで汗は出るか。両方成功すれば「ラーメン」、失敗すれば「NOTラーメン」となる。考察の参考に、サウナに似た環境で実際にラーメンを食べて検証。狭いボックスに入り、代謝のいい成田を囲んでラーメンを実食する。ラーメンをすする7人に囲まれた成田は「すごい幸せです」と体温急上昇。ボックス内はたちまち“ラーメンサウナ”に。しかし、岡山の鋭い指摘に共感した一同は、イチかバチか、答えを「NOTラーメン」と予想する。
正解VTRでは、サイエンスアーティスト・市岡元気の立ち合いのもと、ロケの後にスタッフ全員で食べきれる75杯のラーメンで大実験。すべての湯気が消えるまでに虹は出るのか。そしてスイッチを切ったサウナの中で、ラーメンの湯気だけで人は汗をかくのか。
さらに、道枝駿佑（なにわ男子）と生見愛瑠が調査する。日本人の国民食ラーメンは、日本が誇る大衆文化・漫画の中にどれだけ登場するのか。大ヒット漫画『ゴルゴ13』219巻と『呪術廻戦』全30巻の中にラーメンを食べるシーンが出てくれば「ラーメン」、出てこなければ「NOTラーメン」。ラーメンを探してひたすら漫画を読み進める道枝と生見は「腱鞘炎になりそう」とページをめくる手が限界に。果たして結果は。
このほか、「ラーメンVS沖縄そば」「二郎インスパイア系の摂取カロリーVSウォーキングの消費カロリー」など、「ラーメン」か「NOTラーメン」か、答えが気になる難問が続々と出題される。
スタジオでは、検証と称して沖縄そばや二郎系ラーメンを食べまくり、ご褒美の前から満腹に。さらに、運動グッズで遊んだり、射的を楽しんだりして大騒ぎ。最後は、5人のラーメン店主の中から偽物を暴き出す「ラーメン店主or NOTラーメン店主」に挑戦する。意外すぎる結末に、一同「すげえ！」と仰天する。
続いて、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦。進行役は2度目のMCとなるジェシーが担当する。
前回、優しすぎるMCで波乱を巻き起こしたジェシーが、今回も“らしさ”全開でゲームを支配し、メンバーからクレームが寄せられる。答えが分からず頭を悩ませる岡山はスタジオをウロウロ歩き回り、うっかりセットの裏側へ。「そっち行ったら（答えが）見えちゃうよ！」と一同大慌てになる。大混乱の中、全員そろって正解にたどり着き、ご褒美の極上ピザをゲットできるか。
【番組カット】今回は進行できるのか？優しすぎるMC・ジェシー
元日SPにVTR出演した成田は、念願のスタジオ初参戦となる。以前、ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗との共演が実現し、「命の恩人です」と感謝感激する。一方、岡山も「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も見させていただいている」と以前からSixTONES好きを公言している。そんなSixTONES大好きコンビが、前回大反響を呼んだラーメン考察クイズで盛り上がる。
1問目は、ラーメンの湯気で虹はできるか、ラーメンの湯気だけのサウナで汗は出るか。両方成功すれば「ラーメン」、失敗すれば「NOTラーメン」となる。考察の参考に、サウナに似た環境で実際にラーメンを食べて検証。狭いボックスに入り、代謝のいい成田を囲んでラーメンを実食する。ラーメンをすする7人に囲まれた成田は「すごい幸せです」と体温急上昇。ボックス内はたちまち“ラーメンサウナ”に。しかし、岡山の鋭い指摘に共感した一同は、イチかバチか、答えを「NOTラーメン」と予想する。
正解VTRでは、サイエンスアーティスト・市岡元気の立ち合いのもと、ロケの後にスタッフ全員で食べきれる75杯のラーメンで大実験。すべての湯気が消えるまでに虹は出るのか。そしてスイッチを切ったサウナの中で、ラーメンの湯気だけで人は汗をかくのか。
さらに、道枝駿佑（なにわ男子）と生見愛瑠が調査する。日本人の国民食ラーメンは、日本が誇る大衆文化・漫画の中にどれだけ登場するのか。大ヒット漫画『ゴルゴ13』219巻と『呪術廻戦』全30巻の中にラーメンを食べるシーンが出てくれば「ラーメン」、出てこなければ「NOTラーメン」。ラーメンを探してひたすら漫画を読み進める道枝と生見は「腱鞘炎になりそう」とページをめくる手が限界に。果たして結果は。
このほか、「ラーメンVS沖縄そば」「二郎インスパイア系の摂取カロリーVSウォーキングの消費カロリー」など、「ラーメン」か「NOTラーメン」か、答えが気になる難問が続々と出題される。
スタジオでは、検証と称して沖縄そばや二郎系ラーメンを食べまくり、ご褒美の前から満腹に。さらに、運動グッズで遊んだり、射的を楽しんだりして大騒ぎ。最後は、5人のラーメン店主の中から偽物を暴き出す「ラーメン店主or NOTラーメン店主」に挑戦する。意外すぎる結末に、一同「すげえ！」と仰天する。
続いて、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦。進行役は2度目のMCとなるジェシーが担当する。
前回、優しすぎるMCで波乱を巻き起こしたジェシーが、今回も“らしさ”全開でゲームを支配し、メンバーからクレームが寄せられる。答えが分からず頭を悩ませる岡山はスタジオをウロウロ歩き回り、うっかりセットの裏側へ。「そっち行ったら（答えが）見えちゃうよ！」と一同大慌てになる。大混乱の中、全員そろって正解にたどり着き、ご褒美の極上ピザをゲットできるか。