数字を見ても大盛況のうちに幕を閉じた。３月21日に女子アジアカップの決勝がシドニーで開催され、なでしこジャパンが開催国のオーストラリアと対戦。女子サッカー界を代表するスーパースター、サム・カーらを擁する難敵に大いに苦しめられたが、17分に浜野まいかが奪った得点を守り切り、１−０で大熱戦を制した。 なでしこジャパンの２大会ぶり３度目の優勝をスタジアムで見届けたのは、７万4397人。そのほとんどがオ