「素晴らしい熱狂だ」「豪州での人気が波及して欲しい」７万人超が来場！“大アウェー”なでしこJが制した決勝で新記録誕生【女子アジア杯】
数字を見ても大盛況のうちに幕を閉じた。
３月21日に女子アジアカップの決勝がシドニーで開催され、なでしこジャパンが開催国のオーストラリアと対戦。女子サッカー界を代表するスーパースター、サム・カーらを擁する難敵に大いに苦しめられたが、17分に浜野まいかが奪った得点を守り切り、１−０で大熱戦を制した。
なでしこジャパンの２大会ぶり３度目の優勝をスタジアムで見届けたのは、７万4397人。そのほとんどがオーストラリア側のサポーターであり、大アウェーを跳ね除けての覇権奪還となった。
なお、この数は大会史上最多であり、女子サッカーの盛り上がりを感じさせるものに。SNSに「盛り上がり方が凄い」「大観衆の前でなでしこがアジアの頂点に！素晴らしい熱狂だ」「オーストラリアの女子サッカーはいつも本当にすごい！」「豪州の女子サッカー人気が日本、他のアジア各国にも波及して欲しい」といった声が続々と上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソが決勝弾！ 浜野がエリア外からズドン！
３月21日に女子アジアカップの決勝がシドニーで開催され、なでしこジャパンが開催国のオーストラリアと対戦。女子サッカー界を代表するスーパースター、サム・カーらを擁する難敵に大いに苦しめられたが、17分に浜野まいかが奪った得点を守り切り、１−０で大熱戦を制した。
なでしこジャパンの２大会ぶり３度目の優勝をスタジアムで見届けたのは、７万4397人。そのほとんどがオーストラリア側のサポーターであり、大アウェーを跳ね除けての覇権奪還となった。
なお、この数は大会史上最多であり、女子サッカーの盛り上がりを感じさせるものに。SNSに「盛り上がり方が凄い」「大観衆の前でなでしこがアジアの頂点に！素晴らしい熱狂だ」「オーストラリアの女子サッカーはいつも本当にすごい！」「豪州の女子サッカー人気が日本、他のアジア各国にも波及して欲しい」といった声が続々と上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソが決勝弾！ 浜野がエリア外からズドン！