歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が21日、自身のXを更新。来月1日から導入される自転車の交通違反への青切符制度について言及した。「気になる、、4月から自転車ルール追加」と書き出した團十郎。「自転車違反は厳罰化！」と記したルールが書かれたイラストを添付した。同制度は信号無視やスマートフォン操作、傘を差しながらの運転など、悪質な自転車の交通違反には、3000〜1万2000円の反則金が発生する。16歳以上が対象と