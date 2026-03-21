WEST首位のG大阪は得失点差ゼロで勝ち点14明治安田J1百年構想リーグは3月21日時点の順位表が発表された。WESTではガンバ大阪が首位に立つ一方で得失点差がゼロという珍しい状況となり、SNSでは「いまだ得失点差ゼロ」「首位で得失点差ゼロなんて初めて見た」といった驚きの声が上がっている。WEST首位のG大阪はアビスパ福岡と対戦し、2-2で引き分けた末にPK14-13で試合を終えた。この結果、G大阪は勝ち点14、得失点差ゼロで1位