WEST首位のG大阪は得失点差ゼロで勝ち点14

明治安田J1百年構想リーグは3月21日時点の順位表が発表された。

WESTではガンバ大阪が首位に立つ一方で得失点差がゼロという珍しい状況となり、SNSでは「いまだ得失点差ゼロ」「首位で得失点差ゼロなんて初めて見た」といった驚きの声が上がっている。

WEST首位のG大阪はアビスパ福岡と対戦し、2-2で引き分けた末にPK14-13で試合を終えた。この結果、G大阪は勝ち点14、得失点差ゼロで1位となった。2位のヴィッセル神戸は勝ち点12、3位の京都サンガF.C.も勝ち点12で続いており、上位が僅差で並んでいる。

WESTの4位から8位も混戦状態だ。4位の名古屋グランパス、5位のV・ファーレン長崎がともにち点12。長崎はファジアーノ岡山に1-0で勝利した。6位のサンフレッチェ広島と7位の岡山が勝ち点11、8位の清水エスパルスが勝ち点10となっている。

EASTでは、鹿島アントラーズが勝ち点19で首位に位置している。2位は勝ち点15のFC東京、3位は勝ち点12の町田ゼルビアとなった。下位では10位のジェフユナイテッド千葉が勝ち点5となっている。

SNSでは「いまだ得失点差ゼロ」「得失点差ゼロで首位って珍しい」「首位で得失点差0なんて初めて見た」「明日名古屋か京都どちらかは2ポイント以上積むからガンバは首位陥落か」「WEST団子すぎる」などコメントが寄せられ、最新の順位表に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）