第1子を妊娠中のモデル・藤田ニコル（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・ユキとのピンクコーデを披露した。【写真】「あと少しだね」お腹ふっくらショットを公開した藤田ニコル投稿でユキとのデートを報告。「2人でピンクコーデ」などと投稿した。写真にはピンク色のコーデに身を包んだお腹がふっくらしたように見えるショットを見せた。この投稿には「ピンクおそろいかわいい〜」「あと少しだね」「体調に気を