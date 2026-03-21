「あと少しだね」第1子妊娠中の藤田ニコル、お腹ふっくらショット公開 愛犬と2ショット
第1子を妊娠中のモデル・藤田ニコル（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・ユキとのピンクコーデを披露した。
【写真】「あと少しだね」お腹ふっくらショットを公開した藤田ニコル
投稿でユキとのデートを報告。「2人でピンクコーデ」などと投稿した。写真にはピンク色のコーデに身を包んだお腹がふっくらしたように見えるショットを見せた。
この投稿には「ピンクおそろいかわいい〜」「あと少しだね」「体調に気をつけてね」などのコメントが寄せられている。
ニコルは、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。
【写真】「あと少しだね」お腹ふっくらショットを公開した藤田ニコル
投稿でユキとのデートを報告。「2人でピンクコーデ」などと投稿した。写真にはピンク色のコーデに身を包んだお腹がふっくらしたように見えるショットを見せた。
この投稿には「ピンクおそろいかわいい〜」「あと少しだね」「体調に気をつけてね」などのコメントが寄せられている。
ニコルは、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。