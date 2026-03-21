明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節の9試合が21日に行われた。大会で唯一、90分で全勝中のテゲバジャーロ宮崎は、ロアッソ熊本とホーム対戦。相手に3倍以上のシュートを打たれる苦しい試合展開となったが、88分に松本ケンチザンガが値千金の決勝点をマークして1−0で勝利。開幕からの連勝を「7」に伸ばした。ブラウブリッツ秋田はヴァンラーレ八戸に完封勝利で3連勝。6勝目でEAST-Aの暫定首位に浮上した。同グループの横浜FC