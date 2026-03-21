今年2026年は、佐山聡デビュー50周年（1976年5月デビュー）、及び初代タイガーマスクデビュー45周年である（1981年4月デビュー）。その一方で卒業式シーズンになると、スポーツ紙に名前が頻出するレスラーがいる。“邪道”、大仁田厚だ。【写真を見る】「扱いさえデカければ何を書いてもいい」…カリスマプロレスラー・大仁田の素顔「俺もこの時期、卒業式でプロレスをやったもんだ」実はプロレスラーの傍ら、1999年に41歳で駿