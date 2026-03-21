日本維新の会は21日、党大会を開き、吉村洋文代表があいさつした。自民党との連立政権のもとでの党の立ち位置について、「消滅するリスクがあるかもしれない」と述べ、強い危機感を示した。

【映像】吉村代表「消滅するリスクある」強い危機感を示す瞬間

吉村代表は、自民党との連立について「昨年10月に連立政権を結びました」と説明したうえで、「日本維新の会の存在意義がより一層問われることになる」と指摘した。

その中で、「自民党と連立を組んだ政党で生き残っているのは公明党だけです」と述べ、「それ以外の政党は消滅してきた」と言及。そのうえで、「我々は消滅するリスクがあるかもしれないけれども、日本を前に進めていこうという思いで飛び込んだ」と語った。

さらに、「有権者は本当に維新が必要なのかを見ている」と述べ、現在が重要な局面にあるとの認識を示した。

そのうえで、「自民党ではなかなかできないことをやり遂げなければならない」と強調し、「政策を前に進めていかなければなりません」と述べた。

吉村代表は最後に、「政党として「安定」を求めない、「安全」を求めない、挑戦する、われわれは挑戦する政党である、そのことを皆さんと共に共有をして、これから1年、非常に重要な1年になると思います。覚悟をして前に進めていきましょう」と述べ、党としての覚悟を改めて強調した。（ABEMA NEWS）