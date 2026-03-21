モデルでタレントのアンミカ（53）が21日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な集合写真を公開した。「ハイヒールモモコさんのご長男さんの結婚披露宴へ夫婦で行って参りましたよ」と書き出したアンミカ。「佐々木健介さん、北斗晶さん夫妻の乾杯のスピーチ流石で大盛り上がり」「私やトミーズの雅さん、月亭八光くんもお祝いの言葉を」とつづって集合写真をアップした。「芸能界の皆様からのお祝いのビデオも、モモコさ