モデルでタレントのアンミカ（53）が21日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な集合写真を公開した。

「ハイヒールモモコさんのご長男さんの結婚披露宴へ夫婦で行って参りましたよ」と書き出したアンミカ。「佐々木健介さん、北斗晶さん夫妻の乾杯のスピーチ流石で大盛り上がり」「私やトミーズの雅さん、月亭八光くんもお祝いの言葉を」とつづって集合写真をアップした。

「芸能界の皆様からのお祝いのビデオも、モモコさんをはじめ、長男さんのお人柄がよくわかる、人付き合いが結ぶご縁ゆえの人脈が窺い知れました」として「しっかりしたご長男さんの頼もしい凛とした姿、嫁がれる奥様もとても可愛らしく美しくて、ドレスも和装も雅でした」とコメント。

「最後のご挨拶はモモコさんから！またまた大笑いの感動スピーチ」「ご家族がとても優しく一丸となっての式、幸せのバトンが、やさしく繋がる素敵な一日でした」と振り返った。

ファンからは「素晴らしい」「久々に豪華絢爛な披露宴を見せていただいたような気分」「皆さんステキ」「幸せで溢れていますね！」「ドレスがとてもステキです」などのコメントが寄せられた。