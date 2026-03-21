令和の時代にあるまじき行為だ。ひつじねいりの松村祥雄が3月20日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、パチンコのリーチをはずした共演ギャルモデルに暴言を浴びせる場面があった。【映像】ひつじねいり・松村祥雄、暴言の瞬間パチンコの出玉誘発機能・ラッキトリガーに突入するまで断食し、食のありがたさを実感する。この日は、企画「最高のごはんを食べよう！断食パチンコ」を実施した。「人間ドック」のロケと聞いて集