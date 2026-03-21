浦和競馬は3月20日、令和7年度の全日程（12開催・56日間）を終了したと発表した。総売得金は734億514万6160円となり、過去最高記録を2年ぶりに更新した。前年度（令和6年度）の682億1649万8590円を上回り、前年比107.6％と伸長。1日平均売得金も13億1080万6181円となり、こちらも過去最高を更新した。埼玉県浦和競馬組合の石井貴司副管理者は「多くのお客様が浦和競馬をご利用いただいた結果であり、心より御礼申し上げます