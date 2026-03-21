◇オープン戦ソフトバンク4―3広島（2026年3月20日みずほペイペイD）開幕OK！首痛の影響で欠場が続いていたソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が20日、広島とのオープン戦で5試合ぶりに元気な姿を見せた。「3番・DH」で先発出場し、3回に右中間へ2点適時二塁打を放つなど、2打数2安打2打点と貫禄を示した。27日の日本ハムとの開幕戦（みずほペイペイドーム）が1週間後に迫る中、DHでの出場に問題なしをアピールした。リ