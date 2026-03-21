[3.20 プレミアリーグ第31節](バイタリティ スタジアム)※29:00開始<出場メンバー>[ボーンマス]先発GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチDF 3 アドリエン・トリュフォーDF 5 マルコス・セネシDF 20 アレックス・ヒメネスDF 23 ジェームス・ヒルMF 8 アレックス・スコットMF 10 ライアン・クリスティーMF 16 マーカス・タバーニアーMF 21 アミン・アドリMF 37 ラヤンFW 9 エバニウソン控えGK 29 クリストス・マンダスDF 15 アダム・